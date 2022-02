Russia-Ucraina: Imola, la diocesi organizza venerdì “un momento di preghiera, canti e testimonianza”

La diocesi di Imola invita tutti ad “un momento di preghiera, canti e testimonianza in questo momento drammatico della nostra storia”. “Desideriamo condividere le ansie e le preoccupazioni con i nostri fratelli ucraini e russi”, si legge in una nota della diocesi.

L’appuntamento è venerdì 25 febbraio, alle ore 21, in piazza Matteotti a Imola. “Alle ore 21 suoneranno tutte le campane della diocesi – precisa la nota -. Vi invitiamo a mettere un cero o una candela sui davanzali delle finestre. Sarà possibile seguire in diretta la veglia sui canali social (YouTube e Facebook) del settimanale diocesano Il Nuovo Diario Messaggero”.