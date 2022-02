Diocesi: Trani, venerdì un incontro su “Carlo Acutis, un giovane del nostro tempo, verso la santità”

Venerdì 25 febbraio, a Trani, presso la Cittadella Sanguis Christi (Via Arno 2), alle ore 20, si terrà un incontro di approfondimento sulla vita di Carlo Acutis, morto a 15 anni e beatificato ad Assisi il 10 ottobre 2020. “Conoscere Carlo Acutis, un giovane del nostro tempo, verso la santità” il titolo dell’incontro.

“La Pastorale giovanile diocesana e la comunità della Cittadella Sanguis Christi di Trani – si legge in un comunicato degli organizzatori – sono contente di poter offrire ai giovani e ai ragazzi della nostra diocesi una bella opportunità per conoscere la figura straordinaria di Carlo Acutis. Sarà con noi fra Carlo Acacio Goncalves Ferreira, rettore del santuario della Spogliazione di San Francesco in Assisi, dove il riposa ora il corpo del giovane santo”.

Per prenotazioni inviare mail a info@sanguischristitrani.it indicando il numero dei partecipanti. Necessari il green pass e la mascherina.