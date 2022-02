Abusi: Telefono Azzurro al presidente della Camera, “necessario intervento decisivo delle istituzioni”

Telefono Azzurro ha richiesto un incontro con il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, che si è tenuto ieri, alla luce dell’aumento dei casi di abusi su minori. In questa occasione, è stato presentato un Rapporto con le evidenze dei casi gestiti tra gennaio e ottobre 2021 dal Centro di ascolto e consulenza 19696 e dal Servizio 114 Emergenza Infanzia gestito per conto del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. “Il Rapporto delinea con drammatica precisione i dati di un fenomeno in triste crescita”, segnala una nota, diffusa oggi.

Con questo incontro, Telefono Azzurro ha voluto lanciare un appello alle istituzioni per un intervento immediato a sostegno. “Quotidianamente raccogliamo richieste di aiuto che disegnano uno scenario preoccupante – ha dichiarato Ernesto Caffo, docente di neuropsichiatria infantile e presidente di Telefono Azzurro -. L’incontro con il presidente della Camera Roberto Fico, fortemente voluto da Telefono Azzurro, ci ha dato la possibilità di illustrare la situazione e chiedere formalmente un impegno concreto da parte delle Istituzioni affinché possano intervenire in maniera decisiva nella lotta contro gli abusi sessuali sui minori. È tempo che anche l’Italia definisca linee guida e protocolli efficaci nella prevenzione e contrasto all’abuso minorile”.