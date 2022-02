Comunicazione: WeCa, da oggi online un tutorial su Qumran2.net

(Foto: WeCa)

“Qumran2.net: cinque consigli per l’uso” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di oggi, mercoledì 23 febbraio, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su Facebook. Condotto dal presidente WeCa, Fabio Bolzetta, il tutorial si avvale della collaborazione di don Giovanni Benvenuto, fondatore di Qumran, storico contenitore di materiale pastorale online retto oggi da un’associazione di fedeli riconosciuta dell’arcidiocesi di Genova, già presentato in passato. Nel tutorial si susseguono “cinque suggerimenti, per mettere a frutto le potenzialità di Qumran”. Come nel web, le abbondanti informazioni a disposizioni, da sole, “non servono a molto se non c’è chi sia in grado di selezionarle, filtrarle e applicarle secondo le proprie esigenze e il proprio stile”.

