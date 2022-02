Diocesi: Trani, due incontri a Barletta per giornalisti su “hate speech” e “l’opinione pubblica sulla Chiesa italiana”

Dopo un periodo di stop a causa della situazione sanitaria in corso, l’Ufficio cultura e comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti, Sala della Comunità Sant’Antonio e il mensile “In Comunione”, organizza due eventi formativi per i giornalisti e gli operatori della comunicazione a Barletta nella chiesa di Sant’Antonio, in via Sant’Antonio il 1° e l’8 marzo.

Rispettando le regole del distanziamento e in possesso del Green Pass, gli operatori della comunicazione potranno partecipare il 1° marzo dalle ore 18 all’evento “Diffamazione a mezzo stampa e hate speech: il linguaggio del giornalista e il rispetto della persona”. L’evento deontologico avrà come relatori Giuseppe Faretra, giornalista di In Comunione, e Pasquale Zucaro, avvocato.

L’8 marzo 2022, dalle ore 18 alle 21, sempre presso la chiesa Sant’Antonio a Barletta si terrà l’incontro sul tema “L’opinione pubblica sulla Chiesa italiana. Una ricerca sul campo”. Relazioneranno Riccardo Losappio, giornalista e direttore dell’Ufficio diocesano cultura e comunicazioni sociali, Carla Anna Penza, redattrice In Comunione, padre Ruggiero Doronzo, giornalista, docente di comunicazione e autore di saggi sul tema.

Per iscriversi è necessario registrarsi a https://www.formazionegiornalisti.it.