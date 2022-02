Deterioramento cognitivo: Roma, all’Idi nasce l’ambulatorio della memoria

Il 25 febbraio all’Istituto dermopatico (Idi) di Roma aprirà l’ambulatorio della memoria, un servizio ambulatoriale rivolto ai pazienti affetti da deficit cognitivo. La visita specialistica e i test neuropsicologici possono essere prenotati telefonando al numero unico di prenotazione Idi (Cup) 06.66464094 o attraverso il nuovo sito internet www.idi.it.

“A causa dell’invecchiamento della popolazione – spiega Antonio Sgadari, responsabile del nuovo centro –, le malattie neurodegenerative, e tra queste le diverse forme di demenza, sono divenute molto frequenti. La platea dei pazienti con deficit cognitivo include soggetti molto diversi: da quelli relativamente giovani (60-70 anni) con iniziali disturbi della memoria (Mild Cognitive Impairment) a quelli in età avanzata con demenza severa e associati, e spesso gravi, disturbi psicologici e del comportamento (allucinazioni, pensieri fissi, aggressività, delirio)”.

“A questi pazienti abbiamo voluto dedicare una particolare attenzione, afferma Annarita Panebianco, direttore sanitario Idi Irccs, istituendo un servizio multidisciplinare che vedrà operare insieme geriatra, psicologo, neuroradiologo, riabilitatore cognitivo, logopedista, fisioterapista e nutrizionista”. Questo servizio, conclude, “ha l’obiettivo primario di dare ai pazienti affetti da deficit cognitivo la possibilità di eseguire all’interno dell’Idi tutto quanto è necessario per un corretto inquadramento ed un adeguato follow-up clinico: valutazione specialistica, test neuropsicologici, esami di laboratorio e strumentali (Rmn ed ecodoppler). Inoltre i pazienti e i loro familiari potranno contare su un adeguato supporto psicologico. Proprio ai parenti e ai care-giver saranno dedicati specifici corsi di supporto e aiuto nella gestione dei pazienti in cura presso il nostro ospedale”.