Diocesi: Piazza Armerina, oggi i funerali di don Giuseppe Giugno

A Niscemi (Caltanissetta), oggi è lutto cittadino per la scomparsa di don Giuseppe Giugno, 78 anni, sacerdote dal 1965. Il vescovo di Piazza Armerina, mons. Rosario Gisana, celebrerà i funerali nel santuario della Madonna del Bosco.

Negli anni ’80 il prete, sulle orme di don Bosco, fondò l’Oasi della Madonna del Buonconsiglio, trasformando una vecchia fattoria, acquistata con fondi propri e col sostegno della sua comunità, in una comunità cattolica e culturale destinata a diventare punto di riferimento per attività religiose, sociali e artistiche. Fine scrittore e autore teatrale, era amico di Leonardo Sciascia che nel 1983 lo segnalò al prestigioso “Premio Pirandello”, dopo avere fondato il Gruppo locale di Teatro e Ricerca. In 56 anni di sacerdozio, impegnato esclusivamente nella sua Niscemi ha ricoperto, tra gli altri incarichi, quello di cappellano dell’ospedale e di rettore del santuario della Madonna del Bosco, patrona della città, per il quale ha voluto e seguito i lavori di restauro. A cavallo degli anni 2000 inoltre è stato direttore dell’ufficio per l’Azione Caritativa e della Caritas regionale della Conferenza episcopale siciliana.