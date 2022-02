Orfani di femminicidio: “Con i Bambini”, oggi la presentazione del progetto “Respiro”

Sono oltre 2.000 gli orfani di femminicidio in Italia . Gli eventi traumatici e dolorosissimi che i cosiddetti orfani speciali devono affrontare hanno un impatto psicologico devastante con conseguenze su tutta la loro sfera di vita. L’evento online “Orfani di femminicidio e diritto all’infanzia”, che si svolge stamattina, vuole portare all’attenzione del pubblico la condizione complessa e sommersa degli orfani speciali alla presenza delle Istituzioni e con testimonianze di vita vissuta.

Sarà anche l’occasione per presentare “Respiro”, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e realizzato grazie ad una rete di 13 partner attivi su tutto il territorio nazionale e in particolare in Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna. “L’intervento quadriennale intende promuovere un modello di intervento e di cura che salvaguardi la prossimità e le relazioni personali di bambini e bambine e vuole favorire un cambiamento culturale, costruendo insieme ai media e ai comunicatori (anche d’impresa) un’alleanza che permetta di diffondere un nuovo approccio alla prevenzione della violenza domestica”, si legge in una nota. Dopo i saluti di Marco Rossi-Doria, presidente di “Con i Bambini”, Giovanni Visci, presidente di Cismai, Paolo Siani, vice presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, interverranno Valeria Valente. presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sui femminicidi (“La legge 4/18 e il suo regolamento attuativo”), Fedele Salvatore della Cooperativa Irene 95, direttore di progetto (“Il progetto Respiro”), Giuseppe Delmonte, orfano speciale, Maria Grazia Foschino del coordinamento rete servizi per il contrasto alla violenza all’infanzia della Regione Puglia (“Il protocollo ‘Giada’ per gli orfani speciali”), Vera Squadrito, nonna caregiver. Conclude Simona Rotondi, vice coordinatrice attività istituzionali di “Con i Bambini”.