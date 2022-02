Diocesi: Novara, venerdì nel santuario della Madonna di Re messa per ricordare il card. Ugo Poletti

Una messa in suffragio del cardinale Ugo Poletti, nel 25° anniversario della morte. Verrà celebrata venerdì 25 febbraio, alle 11, nel santuario della Madonna di Re. “A Re – ha spiegato il rettore del santuario, padre Giancarlo Julita – lo ricordiamo con particolare gratitudine in quanto fu l’amministratore che ha portato a compimento la basilica”.

Nato a Omegna nel 1914, fu vicario generale della diocesi di Novara, della quale divenne vescovo ausiliario nel 1958. Nel ‘64 lasciò Novara per divenire direttore delle Opere pontificie missionarie a Roma, dove – dopo essere stato dal ‘67 al ‘69 arcivescovo di Spoleto – fu prima provicario e poi vicario divenendo cardinale nel ‘73. Fu presidente della Conferenza episcopale italiana dal 1985 al 1991, anno in cui rinunciò agli incarichi per raggiunti limiti di età. Morì improvvisamente il 25 febbraio 1997; è sepolto nella basilica romana di Santa Maria Maggiore.