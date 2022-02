Diocesi: Milano, sabato mons. Delpini presiede a ordinazione episcopale di mons. Campiotti, vescovo eletto di Volterra

Sabato 26 febbraio, alle 10.30, l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà in duomo l’ordinazione episcopale di mons. Roberto Campiotti, nominato da Papa Francesco vescovo di Volterra. Nato a Varese il 31 ottobre 1955, ordinato sacerdote nel 1979, dopo alcune esperienze come vicario parrocchiale, dal 1995 al 2006 mons. Campiotti è stato parroco a Sumirago (Varese) e dal 2006 al 2010 responsabile della Comunità pastorale San Benedetto in Sumirago. Dal 2010 è rettore del Collegio ecclesiastico internazionale San Carlo Borromeo di Roma, che accoglie sacerdoti e studenti da tutto il mondo, lì inviati dai loro vescovi per completare la formazione sacerdotale. A questo link un’intervista al vescovo eletto pubblicata sul portale diocesano.

La santa messa di sabato vedrà come vescovi co-consacranti, insieme a mons. Delpini, mons. Paolo Martinelli, vescovo ausiliare e vicario episcopale per la Vita consacrata e la Pastorale scolastica, e mons. Alberto Silvani, amministratore apostolico di Volterra. Saranno inoltre presenti sull’altare numerosi altri vescovi e presbiteri.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul portale diocesano www.chiesadimilano.it, sul canale YouTube “ChiesadiMilano” e su Chiesa Tv (Canale 195 del digitale terrestre).

Mons. Campiotti – che farà il suo ingresso ufficiale nella diocesi di Volterra il 27 marzo – ha scelto il motto episcopale “Christo nihil praeponere”.