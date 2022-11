Spagna: Madrid, mercoledì 9 la festa della Virgen de la Almudena

Mercoledì 9 novembre la diocesi e la città di Madrid onorano la loro patrona, la Virgen de la Almudena. Da sabato è in corso il triduo e domani, vigilia della festa, sono previsti un concerto dell’Orfeón Sociedad de Conciertos de Madrid y e una veglia di preghiera dei giovani, che potranno essere seguiti anche sul canale YouTube dell’arcidiocesi.

Nel giorno della solennità per la diocesi di Madrid, la messa principale inizierà alle 11 in plaza de la Almudena. A presiederla l’arcivescovo di Madrid, il card. Carlos Osoro, e concelebrata dai vescovi ausiliari, dai vicari episcopali e dal Capitolo. La messa sarà trasmessa in diretta da Telemadrid e da Cope in Am. Durante la celebrazione il sindaco di Madrid, José Luis Martínez Almeida, rinnoverà il tradizionale “Voto della città”.

Al termine della messa, è prevista la processione della statua della Vergine per le strade della città. Domani si aprirà la tradizionale offerta floreale solidale in plaza de la Almudena, con la partecipazione di numerose scuole. Sia domani sia mercoledì, si chiede ai madrileni di onorare la Vergine con fiori, ma anche con alimenti non deperibili che saranno donati alla Caritas parrocchiale di San Juan de Dios nella vicaria di Vallecas e Comunità di Sant’Egidio. Prevista anche un’offerta virtuale. I più piccoli possono inviare disegni, poesie, fotografie e altro a ofrendavirtualalmudena@archimadrid.es.