Diocesi: Caritas Gorizia, a San Valeriano verrà attivata un’accoglienza a “bassa soglia” per migranti

Nel corso dell’incontro “Situazione migranti a Gradisca, cosa possiamo fare come comunità cristiana?” svoltosi nella serata di ieri, lunedì 7 novembre, a Gradisca d’Isonzo, il direttore della Caritas diocesana di Gorizia, il diacono Renato Nucera, ha ribadito la disponibilità a realizzare, in accordo con l’amministrazione comunale, un’accoglienza temporanea “a bassa soglia” che permetta di rispondere soprattutto alle necessità di riparo notturno dei migranti che non riescono ad ottenere accoglienza nelle strutture del Cara gradiscano. Ne dà notizia oggi la diocesi in una nota spiegando che “grazie alla disponibilità del parroco don Gilberto Dudine e di diversi volontari, si sono individuati proprio negli spazi parrocchiali di San Valeriano il luogo destinato a tale tipologia di accoglienza”.