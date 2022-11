Formazione: Pastorale salute Cei, al via il 10 novembre un percorso online su riconciliazione e perdono

Si terrà il prossimo 10 novembre dalle 15 alle 16,30 il primo di quattro webinar di formazione su “Riconciliazione, perdono e conforto dell’anima, della psiche e delle relazioni”, promossi dall’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei. Riconciliazione, perdono, conforto: “Parole di secondo piano rispetto all’inflazione di altri termini più frequentati sia nel linguaggio comune, sia nella mentalità più diffusa – spiegano gli organizzatori -. Eppure, senza perdono non c’è comunità, senza perdono non c’è progresso, senza riconciliazione è difficile legare il passato al presente e costruire il futuro. Non c’è conforto per l’anima inquieta che non sa perdonare. Il perdono è salute non solo dell’anima ma di tutta la persona. Perdonare fa bene a sé stessi ancor prima che il perdono giunga agli altri. Riconciliazione non è riferita solo al sacramento: è qualcosa di più ampio, anche se in esso trova la sua più alta espressione”. Di qui le riflessioni che scandiranno il percorso online in quattro tappe rivolto a cappellani e assistenti spirituali, operatori pastorali della salute, ministri straordinari della Comunione, operatori sanitari, responsabili e collaboratori degli Uffici e delle Consulte diocesane di pastorale della salute e per i problemi sociali e il lavoro, e quanti sono interessati. Dopo l’appuntamento introduttivo al tema del 10 novembre con don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio Cei, e con Gianni Cervellera, i prossimi incontri si terranno, sempre di giovedì, il 17 e 24 novembre e il 1° dicembre. Partecipazione gratuita con iscrizione online per l’intero corso. Il giorno della lezione verrà inviato via mail il link per accedere al canale YouTube. Info: salute@chiesacattolica.it.