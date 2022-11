Diocesi: Piazza Armerina, 13 novembre a Barrafranca la Giornata dei poveri

La Diocesi di Piazza Armerina celebrerà il prossimo 13 novembre, la VI Giornata mondiale dei Poveri a Barrafranca (Enna) dove per l’occasione il vescovo mons. Rosario Gisana inaugurerà il decimo centro di ascolto della Diocesi. Lo sportello, che sarà seguito da una équipe che curerà l’accompagnamento e l’ascolto di quanti ne usufruiranno, avrà sede in via Grazia Ferreri, nei locali di un ex centro anziani della parrocchia Maria SS. della Purificazione. “La creatività dell’amore e scelta dei poveri: una chiesa in ascolto dei piccolo” è il tema che accompagnerà una serie di testimonianze, a cura dei diaconi della Diocesi, nelle parrocchie cittadine. Durante la giornata il Vescovo farà visita ad un centinaio di bisognosi e migranti, ospiti in quattro case di accoglienza della comunità barrese. In programma anche un pranzo comunitario insieme con i poveri presso la “Tenda del Samaritano”, una mini tensostruttura allestita e collocata a Punta Terra, il quartiere popolare della città. Tra gli ospiti anche Maurilio Assenza che porterà la sua testimonianza di docente e operatore Caritas. La giornata si concluderà con una Messa presieduta dal Vescovo.