Giornata vittime di abusi: Milano, vescovi lombardi in preghiera nella cappella arcivescovile

La diocesi di Milano invita, in una nota diffusa oggi, le singole parrocchie a promuovere momenti comunitari per la seconda “Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili” che si celebra venerdì 18 novembre in tutte le Chiese italiane e che quest’anno è ispirata al Salmo 147, “Il Signore risana i cuori affranti e fascia le loro ferite”. Sul portale diocesano sono stati messi a disposizione strumenti e sussidi per pregare per le vittime e per i sopravvissuti agli abusi. Nella stessa giornata di venerdì 18 novembre – si legge nella nota – i vescovi delle 10 diocesi di Lombardia avranno a Milano, nella Curia ambrosiana, uno degli incontri periodici della Conferenza Episcopale Lombarda (CEL). Nel corso della riunione, a fine mattinata si riuniranno nella Cappella arcivescovile per un momento di preghiera per le vittime di abusi. La diocesi ricorda inoltre che per quanto riguarda la Diocesi di Milano, nel 2019 sono state approvate le “Linee guida per la tutela dei minori”, a cura dell’apposita Commissione diocesana, e nel settembre scorso il Seminario di Milano ha pubblicato il documento “Prospettive di formazione e prevenzione per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili nel seminario arcivescovile”.