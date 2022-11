Diocesi: Nocera-Sarno, il vescovo incontra la comunità di San Potito dopo gli allagamenti dei giorni scorsi

Il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice, incontra la comunità di San Potito dopo gli allagamenti dei giorni scorsi. Prima incontrerà la comunità, poi celebrerà la messa nella chiesa di Santa Maria Addolorata in San Potito di Roccapiemonte.

Il vescovo, dunque, visiterà, domani pomeriggio, la frazione di Roccapiemonte duramente colpita, venerdì pomeriggio, dall’esondazione del torrente Solofrana. L’occasione per stringersi alla comunità rocchese, dopo la solidarietà espressa attraverso i parroci della cittadina, ascoltare i loro bisogni e pregare per la salvaguardia del Creato, sempre più sfregiato.

Il vescovo sarà a San Potito per le ore 18. Dopo l’accoglienza da parte dei sacerdoti mons. Carmine Citarella e don Giuseppe Villani, incontrerà i residenti, in particolare coloro che hanno subito danni e le famiglie evacuate, e poi alle 18.30 presiederà la santa messa.