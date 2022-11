Diocesi: Milano, verso la Gmg. Arcivescovo Delpini ai giovani, “la chiesa ambrosiana cammina con voi”

“Carissimi, vi invito a venire a Lisbona nell’estate 2023 per partecipare alla Giornata mondiale della gioventù. Papa Francesco ci ha invitato, io ci andrò. Vi invito a mettervi in cammino: come gruppo giovanile già organizzato, come un gruppo giovanile che si forma proprio perché accogliete l’invito, come amici che si incoraggiano a vicenda”. Così inizia la lettera con cui l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, dà appuntamento a Lisbona per la XXXVII Gmg dall’1 al 6 agosto del prossimo anno: un cammino di fratelli e sorelle, di giovani che camminano insieme rispondendo “all’annuncio che li persuade di avere la grazia di generare il futuro della Chiesa in Europa. Senza ingenuità, ma con fierezza, senza giudicare né il passato né il presente, ma insofferenti di un grigiore di lamenti e di rassegnazione”.

Il viaggio verso Lisbona conclude la lettera di mons. Delpini ai giovani ambrosiani, “è un’esperienza di Chiesa. Tutta la Chiesa diocesana cammina con noi che ci alziamo e andiamo in fretta là dove il Signore ha una parola speciale per noi”: un richiamo a lasciarsi ispirare dalla figura di Maria con la sua pronta risposta all’annuncio dell’angelo e a condividerne la gioia: “Il viaggio comincia adesso, con un itinerario di preghiera, di riflessione”, anche “come il tempo per risparmiare, per immaginare come condividere le risorse con chi si trova in maggiori difficoltà, per ingegnarsi a raccogliere i fondi necessari”.

Seguendo le indicazioni di Papa Francesco, il percorso verso la Gmg conoscerà un momento iniziale il prossimo 20 novembre (seconda domenica di Avvento per gli ambrosiani) con celebrazioni nelle Chiese particolari di tutto il mondo. In vista di questo primo appuntamento la diocesi ambrosiana, attraverso l’ufficio di Pastorale giovanile, offre indicazioni e materiale scaricabile online per preparare la Gmg a livello particolare e invitare i giovani dai 17 ai 31 anni a partecipare all’evento internazionale di Lisbona.

Nelle domeniche di Avvento, e soprattutto il 20 novembre, le Chiese locali sono anche sollecitate a proporre progetti di autofinanziamento a sostegno dei giovani che vorrebbero partecipare alla Gmg di Lisbona.