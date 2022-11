Diocesi: Roma, domani al Laterano concerto “Ad Completorium” di Joan Cererols

In occasione della festa della dedicazione della Basilica Lateranense, domani, 9 novembre, la Delegazione in Italia del Governo della Catalogna partecipa, con il Vicariato di Roma e l’Abbazia di Montserrat, all’organizzazione del concerto di musica sacra che inizierà alle 17.15 e precederà la celebrazione eucaristica.

Verrà eseguito il concerto “Ad Completorium” di Joan Cererols (1618-1680), per coro a 8 voci e basso continuo. La celebrazione eucaristica sarà poi accompagnata dalle musiche della Messa “Locus Iste” (2022) del maestro padre Jordi-A. Piqué i Collado, proprio e ordinario per la solennità della dedicazione della basilica lateranense, per coro a 4 voci, assemblea e organo. Si esibirà il Cor Cererols, proveniente dalla Catalogna. All’organo ci sarà il maestro Christian Alejandro Almada, organista titolare di San Paolo fuori le Mura; dirigerà il coro il maestro Marco Díaz Callao. La Messa Locus Iste viene eseguita per la prima volta. L’opera – si legge in una nota – nasce su commissione del cardinale arciprete Angelo De Donatis, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma, in occasione della solennità del 9 novembre. Prende come struttura di base le antiche forme musicali della Messa, abbinando il Proprio e l’Ordinario e permettendo uno sviluppo musicale di ampio raggio, comprensibile all’auditore, tale da favorire la partecipazione attiva alla liturgia.

Padre Jordi-A. Piqué i Collado, nato a Mollerussa (Catalogna), 59 anni, è preside del Pontificio Istituto Liturgico S. Anselmo e docente di Teologia, Liturgia e Musica. Entrato come monaco nell’Abbazia di Montserrat nel 1990, ha anche diretto dal 1997 al 2001 la celebre Escolania, il coro di voci bianche dell’Abbazia conosciuto in tutto il mondo. Con la partecipazione all’organizzazione di questo concerto, la Delegazione del Governo della Catalogna prosegue il suo costante impegno per promuovere in Italia la cultura catalana in ogni ambito.