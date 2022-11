Messico: plenaria vescovi “Cammini di sinodalità per rispondere alle sfide di oggi”

Vescovi Messico (foto Cem)

“Cercheremo cammini di sinodalità, per rispondere alle sfide di oggi”, a livello ecclesiale e civile, alla necessità di costruire “pace e partecipazione della cittadinanza”. Sono gli auspici evidenziati dal segretario generale della Conferenza episcopale messicana (Cem), mons. Ramon Castro, in un breve video di presentazione della cento decima assemblea plenaria dell’organismo ecclesiale, in corso fino all’11 novembre. L’analisi del cammino sinodale è la priorità del lavoro di questi giorni, insieme all’opportunità di approfondire la proposta che si sta costruendo, su impulso della Chiesa messicana, attraverso i cosiddetti “Dialoghi sociali per la pace”, che per il momento che la nazione sta attraversando costituiscono una proposta di speranza. Il quadro di riferimento, come annunciato, è il processo sinodale nazionale, che ha trovato la sua massima espressione nel recente Incontro ecclesiale. I vescovi analizzeranno l’impatto di questo evento, che può essere definito come un modo per prepararsi a rispondere alla chiamata del Papa a vivere la sinodalità, dentro alla prospettiva del Progetto pastorale globale. Non saranno estranei al lavoro dei vescovi i temi che riguardano la realtà del Paese, come la ricostruzione del tessuto sociale ed ecclesiale, la costruzione della pace, l’esercizio della democrazia e l’esperienza della libertà in tutte le sue espressioni. Temi che troveranno eco nel messaggio al popolo di Dio che sarà presentato giovedì, nel corso di una conferenza stampa.