Diocesi: Siracusa, il Santuario Madonna delle Lacrime ospiterà il pellegrinaggio nazionale dell’Unitalsi

“Andate a dire… comprenderanno gli uomini l’arcano messaggio delle Lacrime?”. È il tema del pellegrinaggio nazionale dell’Unitalsi che si svolgerà a Siracusa dall’11 al 13 novembre prossimo. Lo ha reso noto il rettore del Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa, don Aurelio Russo, che in una nota ha illustrato il programma di accoglienza dei pellegrini. “Anche se con numeri ancora ridotti, è ripresa la stagione dei pellegrinaggi a Siracusa. Ci stiamo organizzando per accogliere i pellegrini – ha detto il rettore -. Saranno tre giorni ricchi di appuntamenti, che vedranno coinvolti pellegrini ed ammalati, ma anche i fedeli di Siracusa che potranno partecipare. Il pellegrinaggio di quest’anno rappresenta il primo appuntamento importante post-pandemico, organizzato dal neo presidente della Sezione Unitalsi Sicilia Orientale, Gabriele Burgio, e dal presidente della Sottosezione Unitalsi di Siracusa, Fabio Chimirri, entrambi siracusani. A loro, al neo-presidente Nazionale dell’Unitalsi, Rocco Palese, che sarà presente al Pellegrinaggio Nazionale di Siracusa, e a tutta la famiglia unitalsiana i più sinceri auguri e la benedizione del Signore per un proficuo lavoro di volontariato a servizio delle membra sofferenti della Chiesa”.

Il programma prevede, venerdì 11 novembre 2022, alle 17, in via degli Orti, la celebrazione della messa all’aperto. Sabato 12 novembre 2022, alle 9.30, l’arcivescovo celebrerà la messa nella parrocchia Santa Lucia al Sepolcro con gli ammalati, con i volontari dell’Unitalsi e i fedeli. Alle 21, la preghiera del Flambeaux lungo i viali del Santuario che si concluderà davanti al sagrato della Cripta. Domenica 13 novembre 2022, alle 9, pellegrinaggio da Piazza Euripide fino al Santuario, dove alle 10.30 sarà celebrata la messa solenne. Alle 15.30 la processione eucaristica lungo i viali del Santuario.