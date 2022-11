Carlo Maria Martini: Milano, due incontri con padre Georg Sporschill sulla figura e il pensiero del cardinale

In occasione del decennale della morte Carlo Maria Martini, sarà in Italia per una serie di appuntamenti, padre Georg Sporschill, tra gli amici più intimi e vicini dell’arcivescovo. Mercoledì 9 novembre alle ore 15.30, padre Georg Sporschill sarà alla Casa della Carità – voluta proprio da Martini nel 2002 come luogo di accoglienza per bambini e bambine, donne e uomini, famiglie che si trovano in gravi difficoltà – per “Conversazioni pomeridiane alla Casa della Carità”, un incontro principalmente diretto a ospiti, operatori e volontari della Casa della Carità ma aperto a tutti, che lo vedrà dialogare con don Virginio Colmegna, presidente fin dalla nascita della Fondazione. Alle ore 18.30, padre Sporschill si confronterà con Marco Garzonio, giornalista, editorialista del Corriere della Sera, presidente della Fondazione culturale Ambrosianeum e già biografo di Martini, negli spazi dell’Ambrosianeum di Milano. Sporschill e Garzonio, con la moderazione di Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana, ricorderanno le tappe fondamentali della vita di Martini.