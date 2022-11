Diocesi: Prato, domani presentazione della campagna “Cose belle di Prato” per sostenere il restauro della cattedrale

Domani, 9 novembre (ore 11), avrà luogo la presentazione della campagna “Cose belle di Prato” per sostenere il restauro della cattedrale. L’iniziativa natalizia è promossa da PratoCultura in collaborazione con la Diocesi locale e l’associazione ArteMìa. I promotori invitano all’acquisto di prodotti pratesi per sostenere il restauro della Cattedrale di Santo Stefano. Quest’anno tra i prodotti proposti ci sono delle novità curiose come il gioco da tavolo “Mercante in fiera a Prato”, i biscotti “Baci da Prato”, ricetta esclusiva dello chef stellato Alberto Sparacino. Saranno presenti alla conferenza stampa il vicario generale mons. Daniele Scaccini, il presidente della Cooperativa PratoCultura Gabriele Bresci e i creatori dei prodotti pratesi protagonisti della nuova campagna.