Diocesi: Ragusa, riprende sabato 12 novembre il percorso di musica “Armonie sacre tra i sentieri dell’anima”

Riprende sabato 12 novembre il percorso di musica sacra “Armonie sacre tra i sentieri dell’anima”, organizzato dall’Ufficio per la cultura della diocesi di Ragusa (in collaborazione con la Cattedra di Dialogo tra le culture di Ragusa), con il seminario sul tema “L’organo e la musica sacra”. Interverranno Michele Bosio, musicologo e giornalista, su “La musica sacra: definizione, storia e fenomenologia”; Olimpio Medori (Orchestra da Camera Fiorentina) su “L’organo nella diocesi di Prato: vita musicale e realtà limitrofe a confronto”; Diego Cannizzaro (Istituto superiore di studi musicali “V. Bellini” di Caltanissetta) su “Gli organi storici e la liturgia contemporanea: riflessioni per un consapevole impiego”. Appuntamento presso il Centro pastorale francescano per il dialogo e la pace (sala Paolo VI, santuario dell’Immacolata, via degli studi 56, Comiso), alle ore 16. Si concluderà la sera con il concerto tenuto dall’organista Olimpio Medori, presso la chiesa “S. Maria delle Stelle” di Comiso, alle ore 20.30: “In Tempore Organi”, rassegna organistica regionale; direttore artistico Diego Cannizzaro e organista Olimpio Medori.

L’organo, spiega una nota, è attualmente il fulcro della musica liturgica; benché il ruolo principale spetti sempre al canto in quanto veicolo del testo sacro, l’organo è la base su cui poggia tutto l’edificio sonoro liturgico. Il percorso organistico di quest’anno esplorerà in maniera più pervasiva tre le anime del patrimonio organario della diocesi di Ragusa: il Settecento, l’Ottocento e il Novecento. Quest’anno si arricchirà la componente ottocentesca e novecentesca del patrimonio organario e si incrementerà la collaborazione con i cori che accompagneranno i concerti: il coro Enarmonia di Ragusa e il coro “Claudo Monteverdi” di Modica.