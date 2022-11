Cop27: diocesi di Teano-Calvi e Alife-Caiazzo, domenica la proiezione del film documentario “La Lettera. Un messaggio per la nostra Terra”

Domenica 13 novembre, alle 19.30, presso l’Auditorium diocesano “F. Tommasiello”, a Teano (Ce) sarà proiettato il film documentario “La Lettera. Un messaggio per la nostra Terra”, promosso dal Movimento Laudato si’ e della Santa Sede. “L’evento, organizzato dalle diocesi di Teano-Calvi ed Alife-Caiazzo guidate dal vescovo Giacomo Cirulli, è gratuito ed aperto a tutti; appena doppiato in lingua italiana, la proiezione sarà una delle prime in Italia ad essere mostrata in pubblico sul grande schermo”, si legge in una nota delle due diocesi.

“Ispirato all’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, il film ‘La Lettera’ aiuterà a riflettere su ciò che sta accadendo in diverse parti del mondo alla nostra Casa comune, la nostra Terra. In particolare emergeranno le testimonianze concrete di povertà legate ai cambiamenti climatici, da cui derivano dolorose conseguenze sia in campo alimentare, che sanitario e lavorativo – spiega la nota -. Proprio alla luce di queste conseguenze, la proiezione diocesana è stata voluta dal vescovo Cirulli in coincidenza con la Giornata mondiale dei poveri 2022, perché come giustamente ha scritto il Santo Padre: ‘Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale’ (Laudato si’, n. 139)”.

“In contemporanea con l’importante vertice globale Cop27 (Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2022), questo film documentario ci offrirà l’opportunità di riflettere insieme su come i nostri valori, umani e cristiani, ci esortino a prendere coscienza e ad intervenire sulla crisi climatica e sociale, che minaccia la vita di tante persone e la salute della ‘sora nostra matre Terra’ (San Francesco, Cantico delle Creature)”, commenta don Giadio De Biasio, direttore dell’Ufficio per la Custodia del Creato della diocesi di Teano-Calvi che coordinerà l’evento.