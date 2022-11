Azione Cattolica: Vasto, incontro della delegazione Ac di Abruzzo-Molise con la presidenza nazionale

È ripartito l’anno associativo dell’Azione cattolica italiana (Ac) per i 70 componenti delle dieci Presidenze diocesane d’Abruzzo e Molise che, sabato 5 e domenica 6 novembre 2022 nella parrocchia di Santa Maria del Sabato santo a Vasto, si sono riunite unitamente a 150 presidenti parrocchiali per incontrare la Presidenza nazionale – guidata da Giuseppe Notarstefano – che ha iniziato il suo giro delle regioni ecclesiastiche del Paese partendo proprio dall’Abruzzo-Molise. Il tema sviluppato con le Presidenze diocesane è stato “Tra profezia e creatività. Le presidenze diocesane di Azione cattolica oggi” mentre con i presidenti parrocchiali di Ac si è parlato de “La forza della piccola comunità parrocchiale”. “In questo primo momento – racconta Leonardo Di Battista, delegato regionale dell’Ac d’Abruzzo e Molise – i responsabili diocesani, attraverso la Presidenza nazionale, sono stati sensibilizzati all’avere cura delle persone e alla corresponsabilità, affinché ogni aspetto della vita associativa – e non – venga condivisa nei limiti del possibile. E questi due obiettivi possono essere assolti solo attraverso la formazione, mediante la quale sviluppare poi la cura per le persone in tutti gli ambiti della vita quotidiana, anche se questo costa fatica”. “La presenza di 150 presidenti in rappresentanza di altrettante associazioni parrocchiali d’Abruzzo e Molise – sottolinea Di Battista – ci ha fatto comprendere quanto la loro presenza capillare sia importante, essendo in prima linea sul territorio. I presidenti e i responsabili non devono sentirsi soli, perché hanno la possibilità di contattare in ogni modo la Presidenza diocesana, la delegazione regionale o la Presidenza nazionale per avere ogni genere di supporto”. Un’esigenza particolare è stata manifestata dai più piccoli: “I ragazzi – aggiunge il delegato regionale –, dopo la pandemia, necessitano a maggior ragione di spazi adeguati per loro e le parrocchie sono chiamate a ripensarli”. La giornata finale dell’incontro delle Presidenze diocesane e parrocchiali dell’Ac d’Abruzzo-Molise è stata, inoltre, segnata dalla visita dell’arcivescovo di Chieti-Vasto mons. Bruno Forte.