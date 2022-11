Salute e prevenzione: la Lilt Firenze torna con il mercatino “Dal Kitsch al Kitsch!” per sostenere la lotta contro i tumori

Torna a Firenze la mostra mercato della solidarietà, per sostenere la lotta contro i tumori. Dall’ 11 al 13 novembre il Parterre di Firenze ospiterà la mostra mercato di curiosità del nostro recente passato “Dal Kitsch al Kitsch!”, organizzata dalla Lilt-Lega italiana per la lotta contro i tumori Associazione Provinciale di Firenze, con il sostegno del Quartiere 2 del Comune di Firenze. Tra i banchi si potranno trovare vecchi servizi da thé, souvenir recuperati in soffitta, cappellini stravaganti o gioielli vistosi, accessori e oggetti allegri e singolari da poter portare a casa con una piccola offerta. Il ricavato andrà a sostenere le attività e i progetti della Lilt di Firenze, impegnata sul territorio fiorentino nella prevenzione, nella diagnosi precoce, nella riabilitazione e nel sostegno al malato oncologico e alla sua famiglia.

“Ringraziamo il Quartiere 2 che ci sostiene da sempre e ci ospita anche quest’anno, i volontari, senza i quali non sarebbe possibile questa iniziativa, le persone che donano gli oggetti e quelle che verranno a comprarli, per sostenere le nostre attività” afferma Alexander Peirano, presidente della Lilt Firenze. “Si è appena concluso ottobre, il mese della prevenzione con la campagna Nastro rosa Lilt for Women, che ha riscosso un grande successo: le campagne, con screening gratuiti, sono possibili grazie a eventi di questo tipo che consentono la raccolta fondi”.

La manifestazione si svolgerà nella saletta del Parterre in piazza della Libertà con orario 15.30-19 venerdì e 10-12.30 e 15.30-19 sabato e domenica. Ingresso gratuito. Per informazioni, tel 055.576939.