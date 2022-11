Cop27: Ue si impegna a proteggere le foreste e firma accordi con Guyana, Mongolia, Congo, Uganda e Zambia. “Migliorare la protezione del clima”

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, oggi a Sharm-el-Sheik per partecipare alla Cop27, ha firmato cinque memorandum d’intesa per partenariati forestali con Guyana, Mongolia, Repubblica democratica del Congo, Uganda e Zambia. Questi accordi sono un “contributo alla dimensione esterna del Green Deal dell’Ue”, dice una nota della Commissione, e mirano a “invertire la deforestazione” nei Paesi co-firmatari, e di conseguenza, a “migliorare la protezione del clima e della biodiversità”. “Attraverso queste partnership, sosterremo i nostri partner nella gestione e nella conservazione sostenibile delle foreste”, ha dichiarato Von der Leyen a margine delle firme. Sono infatti “essenziali sotto tanti aspetti: per combattere i cambiamenti climatici, per proteggere la biodiversità, per fornire mezzi di sussistenza a milioni di persone in tutto il mondo”: infatti l’80% delle specie terrestri di piante, animali e microrganismi vivono nelle foreste e 1,6 miliardi di persone dipendono dalle risorse forestali per vivere. Per questo, sempre secondo la presidente “è essenziale intraprendere azioni efficaci, per invertire la deforestazione”. I Paesi firmatari si sono assunti un impegno politico a lungo termine, con specificità diverse per ciascun Paese e su una molteplicità di piani.