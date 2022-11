Commissione Ue: premio città più accessibili, le finaliste sono Cordoba, Grenoble, Amburgo, Lubiana, Mérida e Skellefteå

La Commissione europea annuncia le città finaliste del premio Access City Award 2023, dedicato alle realtà più accessibili, anche per le persone con disabilità. Nell’edizione 2023 figurano come finaliste le città di Cordoba (Spagna), Grenoble (Francia), Amburgo (Germania), Lubiana (Slovenia), Mérida (Spagna) e Skellefteå (Svezia). I vincitori saranno annunciati il 25 novembre 2022. Lo comunica la Commissione Ue in una nota. Le città selezionate hanno presentato “buone pratiche e illustrato i loro sforzi per garantire alle persone con disabilità e agli anziani un accesso paritario alla vita cittadina”, compresi gli alloggi e i trasporti pubblici, nonché le tecnologie e i servizi di informazione e comunicazione. “L’accessibilità ha un impatto enorme sulla vita quotidiana e l’impegno per garantire a tutti lo stesso livello di libertà e autonomia deve essere riconosciuto. Spero che i vincitori di quest’anno siano d’ispirazione per gli altri”, ha dichiarato, Věra Jourová, vicepresidente della Commissione Ue per i Valori e la trasparenza. Tra le 43 città che si sono candidate al premio, i candidati sono stati selezionati da esperti nazionali e una giuria europea ha poi selezionato sei città. La cerimonia di premiazione avverrà durante la conferenza della Giornata europea delle persone con disabilità, organizzata dalla Commissione europea in collaborazione con il Forum europeo della disabilità.

“Le città che facilitano l’accesso a tutti i residenti e visitatori, indipendentemente dalla loro mobilità, età o disabilità, dovrebbero essere riconosciute e premiate. L’Access City Award riconosce le città che hanno dato priorità all’accessibilità per migliorare la qualità della vita di tutti. Le città in cui tutti possono vivere e partecipare pienamente alle attività sociali sono più vivaci e dinamiche”, ha affermato la commissaria per l’uguaglianza, Helena Dalli.