Giornata mondiale dei poveri: Andria, due appuntamenti diocesani a novembre per “favorire la conoscenza e l’incontro con i poveri”

Un duplice appuntamento a livello diocesano, lasciando però alle singole comunità parrocchiali la possibilità di organizzare altri eventi ed appuntamenti da viversi durante il mese di novembre. Così, si legge in una nota, la diocesi di Andria e la Caritas diocesana si stanno organizzando per vivere la Giornata mondiale dei poveri istituita da papa Francesco al termine dell’Anno della Misericordia. Un’iniziativa – ricorda la diocesi – volta a “favorire la conoscenza e l’incontro con i poveri (e non solo la povertà), portare al centro della nostra riflessione quali sono le cause della povertà”. Giovedì 10 novembre alle ore 19, l’appuntamento è presso l’Opera diocesana “Giovanni Paolo II” dove ci sarà l’incontro con Walter Nanni, responsabile dell’Ufficio Studi di Caritas Italiana, sul 21° Rapporto su povertà ed esclusione sociale dal titolo “L’anello debole”. Domenica 13 novembre, presso l’Oratorio “Sant’Annibale Maria di Francia” (Via Alpi, 53 – Andria), si terrà una giornata di condivisione e di fraternità tra animatori, operatori amici accolti nei nostri Centri, soci e partecipanti alla vita delle Associazioni caritative. È opportuno segnalare la propria presenza comunicando al numero 328.4517674.