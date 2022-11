Diocesi: Cassano all’Jonio, un ricordo di don Giussani nel centenario della nascita

“Ognuno di noi è stato scelto attraverso un incontro gratuito perché si renda egli stesso incontro per gli altri. È dunque per una missione che siamo stati scelti”. È questa una frase che riassume la figura di don Luigi Giussani nel centenario della sua nascita. Per ripercorrere la figura del presbitero, teologo, docente e fondatore del movimento di Comunione e Liberazione è stato organizzato un incontro dal titolo “Tutto è dono” che si terrà giorno 18 novembre presso il Salone “Caterina Palazzo” della parrocchia di San Girolamo di Castrovillari. All’incontro su don Giussani interverranno l’imprenditore Massimo Valentini, il critico musicale dell’Osservatore Romano padre Massimo Granieri e la famiglia Borsella in qualità di volontari del progetto AVSI in Sud Sudan. Concluderà l’incontro su don Giussani il vescovo di Cassano all’Jonio e vicepresidente della CEI per il Sud mons. Francesco Savino. Modera la docente Carla Bonifati.