Europa: Consiglio europeo a Praga. In agenda guerra in Ucraina, energia e situazione economica. Michel, “incrollabile sostegno a Kiev”

La prima riunione della Comunità politica europea avverrà, come annunciato dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, nel Castello di Praga il 6 ottobre. Inizierà con una sessione plenaria di apertura dalle 13 alle 14. Successivamente si terranno tavole rotonde fino alle 16. A seguire, e fino alle 19, incontri bilaterali. La sessione plenaria di chiusura si svolgerà durante la cena. “Durante i vari scambi previsti, ci sarà l’opportunità di confrontarsi su temi come la pace e la sicurezza, la situazione economica, l’energia e il clima, le migrazioni e la mobilità. Non è previsto alcun esito formale scritto della Comunità politica europea”.

Nella lettera di invito al Consiglio europeo, il giorno successivo sempre a Praga, Michel scrive ai 27 capi di Stato e di governo Ue: “ci incontreremo il 7 ottobre per il nostro incontro informale. Discuteremo le tre questioni più urgenti – e interconnesse – per tutti noi, vale a dire la guerra della Russia in Ucraina, l’energia e la situazione economica”. La guerra in Ucraina, osserva, “continua a imperversare. Purtroppo il Cremlino ha compiuto passi irresponsabili” che generano una escalation: “ha organizzato una campagna di mobilitazione nazionale, falsi referendum coercitivi e l’annessione illegale dei territori dell’Ucraina, e persegue la sua retorica minacciosa. Alla luce di questi sviluppi, dobbiamo essere uniti e fermi nella nostra risposta”.

“La nostra solidarietà con l’Ucraina e il suo popolo rimane incrollabile. Continueremo a rafforzare le nostre misure restrittive per aumentare ulteriormente la pressione sulla Russia per porre fine alla sua guerra. Durante il nostro incontro – scrive Michel – discuteremo di come continuare a fornire un forte sostegno economico, militare, politico e finanziario all’Ucraina per tutto il tempo necessario”.