Consiglio d’Europa: compie 35 anni il programma degli itinerari culturali. 48 certificazioni assegnate, altre in arrivo

Compie 35 anni il programma del Consiglio d’Europa “itinerari culturali”, iniziativa che disegna e racconta storia, patrimonio, dialogo e valori del nostro continente. La ricorrenza verrà celebrata all’11° Forum consultivo che si terrà a Chania (Creta) dal 5 al 7 ottobre prossimi. L’evento sarà dedicato al tema “Itinerari culturali: salvaguardare valori, eredità e dialogo europeo” con l’obiettivo di mettere in evidenza la “crescente rilevanza della metodologia e della pratica degli itinerari nel promuovere il patrimonio culturale condiviso dell’Europa e il dialogo interculturale, promuovendo al contempo uno sviluppo locale sostenibile”, spiegano gli organizzatori. Tre temi principali verranno affrontati: promuovere i valori europei e il dialogo interculturale; tutelare il patrimonio in tempo di crisi; incoraggiare i settori creativi, il turismo culturale e le tecnologie innovative per le comunità sostenibili. Sarà anche il momento per esaminare gli sviluppi e le sfide legate ai percorsi culturali, aprendo allo scambio tra esperienze. Al forum parteciperanno i responsabili dei 48 itinerari culturali del Consiglio d’Europa e rappresentanti di ministeri nazionali, organizzazioni internazionali, nonché accademici, esperti e professionisti del turismo. Al forum verranno presentate le candidature per nuove certificazioni, tra cui l’itinerario della transumanza (con una parte anche in Italia), o l’itinerario della libertà nei Pirenei o ancora l’itinerario “eredità canora”.