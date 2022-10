Diocesi: Patti, domani il primo momento dell’assemblea diocesana con mons. Castellucci

Si svolgerà domani, 4 ottobre, (ore 16.30), presso il Palauxilium dell’Istituto Zito a Sant’Agata di Militello il primo momento dell’Assemblea ecclesiale della diocesi di Patti. Lo fa sapere la diocesi sul proprio sito web. Sarà presente mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, vicepresidente della Cei e referente in Italia del Cammino sinodale, che proporrà la relazione dal titolo “Ascoltare è servire. Discepoli per una Chiesa rinnovata”. Il secondo momento dell’Assemblea ecclesiale sarà vissuto dall’11 al 21 ottobre nei singoli vicariati attraverso il confronto delle riflessioni emerse nelle singole comunità parrocchiali sulle proposte che emergeranno dalla relazione di mons. Castellucci. Infine, il terzo momento, si svolgerà nella chiesa concattedrale “Santi Martiri del XX Secolo” a Patti dove il vescovo Guglielmo Giombanco farà la sintesi delle riflessioni emerse nei due precedenti momenti e consegnerà ai presenti la Lettera pastorale per il secondo anno del cammino sinodale. L’assemblea sarà trasmessa in diretta da Telemistretta (canale 90 del digitale terrestre) e in diretta streaming nella pagina Facebook della diocesi.