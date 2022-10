Diocesi: Caserta, mons. Lagnese positivo al Covid-19. Rinviato l’ingresso dei Padri Cappuccini nella parrocchia di San Sebastiano Martire

Il vescovo di Caserta, mons. Pietro Lagnese, è risultato positivo al Covid-19. Ne dà notizia la diocesi spiegando che, per tale ragione, la celebrazione del 4 ottobre , alle 18.30, per l’ingresso dei Padri Cappuccini nella parrocchia di “San Sebastiano Martire” in Caserta è rinviata a data da destinarsi. È confermata, invece, nella mattinata dello stesso giorno, memoria liturgica di San Francesco d’Assisi, alle 9 in cattedrale, la celebrazione eucaristica in suffragio di mons. Giovanni D’Alise, nel 2° anniversario della sua morte. La messa sarà presieduta da mons. Gianni Vella, vicario generale della diocesi.