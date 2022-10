Custodia del Creato: diocesi Savona, domani a Varazze messa presieduta dal vescovo Marino

Nel contesto della Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, giovedì 29 e venerdì 30 settembre la chiesa San Giacomo in Latronorio a Varazze (Sv) ha ospitato gli incontri “Tutto è connesso”, riflessioni con il frate francescano minore Andrea Bizzozero, docente al master in Ecologia Integrale presso la Pontificia Università Antonianum a Roma. “Ascolta la voce del creato” è l’invito rivolto da Papa Francesco nel suo messaggio per la Giornata, celebrata il 1° settembre. “Se la ascolteremo noteremo una sorta di dissonanza: da un lato un dolce canto che loda il nostro amato Creatore, dall’altro un grido amaro che si lamenta dei nostri maltrattamenti umani – scrive il Pontefice –. Ascoltando queste grida amare dobbiamo pentirci e modificare gli stili di vita e i sistemi dannosi”. Il calendario degli eventi si concluderà martedì 4 ottobre, alle 20.45, sempre in chiesa con la messa presieduta dal vescovo Calogero Marino in occasione della festa di san Francesco d’Assisi e della costituzione della Comunità Laudato si’.