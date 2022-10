Ottobre missionario: Monreale, al via stasera le iniziative. Mons. Isacchi, “siamo chiamati a cambiare il mondo dal di dentro”

“Le cose cambiano nel mondo se i cristiani sono fermento di cambiamento. Siamo chiamati a cambiare il mondo dal di dentro, vivendo nel nostro quotidiano il cambiamento che deriva dal nostro incontro con Gesù maestro. È così facendo, partendo da casa nostra, dal nostro quartiere, dal luogo di lavoro, dalla scuola, dalla piazza del nostro paese che saremo fermento di evangelizzazione per il mondo intero”. Lo ha scritto l’arcivescovo di Monreale, mons. Gualtiero Isacchi, nel messaggio alla comunità diocesana in vista della Giornata missionaria mondiale che si celebrerà il prossimo 23 ottobre.

“Ogni anno – ricorda l’arcivescovo – questo appuntamento vuole alimentare la fraternità universale della Chiesa, ossia la comunione con tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà con le Chiese di più recente formazione, con quelle che vivono nei paesi più poveri e con quelle che soffrono persecuzione”. Il “mese missionario”, sottolinea mons. Isacchi, “diventa l’occasione per aiutare le nostre comunità cristiane e tutti i credenti ad alimentare la propria ‘missione’ nella Chiesa e nel mondo”. “So che la nostra arcidiocesi si è sempre distinta per il sostegno alle necessità di tutta le Chiese dei Paesi di missione, attraverso le raccolte in occasione delle Giornate indette dalle Pontificie opere missionarie, come anche il sostegno di alcune Missioni in particolare, con contatti diretti con vari missionari”, prosegue mons. Isacchi che invita “a partecipare numerosi alle veglie di preghiera che il nostro Ufficio diocesano missionario organizza in ogni zona pastorale della diocesi per prepararci insieme, come comunità diocesana, alla Giornata missionaria mondiale e ad essere missionari nel nostro quotidiano”.

Gli appuntamenti prenderanno il via stasera presso la chiesa S. Agostino di Corleone con un veglia per la zona montana. Mercoledì 5 sarà la zona collinare a ritrovarsi in preghiera presso la parrocchia S. Vito di Monreale. Il giorno successivo, infine, per la zona marina l’appuntamento sarà presso la chiesa Madre di Terrasini. Tutte le veglie sono in programma alle 21.