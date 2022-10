Diocesi: Vallo della Lucania, domani inaugurazione della mostra “Africa da scoprire”

Martedì 4 ottobre, alle 11, verrà inaugurata presso il Museo diocesano di Vallo della Lucania la mostra “Africa da scoprire”: un percorso per conoscere e valorizzare le ricchezze culturali dell’Africa attraverso la collezione del Museo africano di Verona dei Missionari Comboniani. Lo rende noto la diocesi di Vallo della Lucania sul suo sito. Per la mostra di arte africana il Museo propone un’esposizione di circa 100 oggetti di arte e artigianato tradizionali dell’Africa subsahariana. La mostra si compone di oggetti perlopiù d’uso quotidiano, che divengono sede di un complesso e ricco sistema di simboli e valenze. Statue, maschere, gioielli, ma anche ciotole, bicchieri, cucchiai e oggetti utilizzati nella vita di ogni giorno, si caricano attraverso il colore, la forma o l’intaglio di significati educativi, religiosi, magici e ludici. Di rado un oggetto africano viene creato solo per essere guardato: la sua bellezza è proporzionale al ruolo che svolge nella vita dell’uomo. Gli oggetti della mostra appartengono alla ricca collezione etnografica del Museo africano, raccolta dai missionari comboniani dalla fine dell’Ottocento nelle terre africane dove prestavano servizio. L’esposizione percorre in 14 pannelli, di 90×90 cm, attraverso testi esplicativi e foto, la ricchezza artistica dell’Africa descritta nelle principali aree del continente dove si sono ritrovate le radici più antiche dell’arte africana. La mostra rimarrà aperta dal 4 al 28 di ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. L’ingresso è gratuito.