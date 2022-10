Diocesi: Cerignola, dal 10 al 12 ottobre il convegno ecclesiale diocesano su “La gioia di evangelizzare”

Sarà il numero 21 dell’Esortazione Apostolica “Evangelii gaudium” di papa Francesco – “La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è una gioia missionaria” – a illuminare i lavori del Convegno ecclesiale diocesano in programma a Cerignola dal 10 al 12 ottobre prossimi sul tema “La gioia di evangelizzare”.

“Ho pensato a quello che il Papa ha detto più volte ai vescovi italiani, e cioè che aspetta una risposta alla sua Esortazione apostolica ‘Evangelii gaudium’ – ha spiegato Mons. Fabio Ciollaro, vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, durante l’omelia lo scorso 7 settembre -. È il testo programmatico del suo pontificato e chiede espressamente che le singole diocesi ne facciano oggetto di attenta riflessione e di conseguente impegno”

Durante il convegno a guidare la riflessione il 10 e 11 ottobre sarà – dopo la preghiera e il saluto del vescovo e l’introduzione ai lavori di mons. Vincenzo D’Ercole, vicario episcopale per la pastorale – mons. Giuseppe Lorizio, docente ordinario di Teologia fondamentale nella Pontificia Università Lateranense. Angelo Giuseppe Dibisceglia, docente di Storia della Chiesa nell’Università Pontificia Salesiana, in qualità di referente illustrerà la “Sintesi del cammino sinodale diocesano” compiuto nel primo anno – 2021-2022 – di ascolto, caratterizzato dalla fase narrativa, proiettando la diocesi verso “I cantieri di Betania” che guideranno il prosieguo del percorso sinodale durante l’ormai imminente nuovo anno pastorale (2022-2023). Martedì sera, dopo la riflessione, alcune comunicazioni anticiperanno le conclusioni, a cura del vescovo Ciollaro. Il 12 ottobre il convegno continua nelle parrocchie della diocesi, chiamate a confrontarsi – secondo il metodo sinodale – nei consigli pastorali alla scuola del documento pontificio.