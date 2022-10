Diocesi: Fidenza, il programma per i festeggiamenti in onore di san Donnino martire

La diocesi di Fidenza si prepara a vivere la festa patronale di san Donnino martire del 9 ottobre, iniziando da martedì 4 ottobre, alle 18.30 nella parrocchia di San Francesco d’Assisi di Fidenza, con la messa celebrata dal vescovo mons. Ovidio Vezzoli. Per l’occasione sarà ufficialmente aperto l’anno giubilare per i 450 anni di presenza dei Cappuccini a Fidenza (1573-2023) e per i 50 anni della parrocchia (1973-2023). Alle 21 è previsto il concerto “Altissima Luce” dell’ensemble Harmonia Mundi e di Chorus Laetus, diretti da Luca Pollastri. Mercoledì 5 ottobre, si svolgerà il tradizionale “Corteo delle luminarie” dedicato al santo patrono, con partenza alle 20.30 da piazza Garibaldi, fino ad arrivare a piazza Duomo con l’ingresso in cattedrale, dove si svolgerà il saluto del sindaco Andrea Massari e dei cittadini all’urna di san Donnino di Fidenza martire, con la consegna del cero e dei doni. Sabato 8 ottobre, alle 17 nella cripta della cattedrale, si reciteranno i primi vespri solenni, mentre alle 18 la messa della vigilia presieduta da don Gianemilio Pedroni, vicario generale della diocesi. Domenica 9 ottobre, alle 10.30 in cattedrale, la messa presieduta da mons. Mario Toso, vescovo di Faenza-Modigliana, alle 17 i secondi vespri solenni nella cripta, alle 18 la messa celebrata da mons. Ovidio Vezzoli, ed alle 21 il concerto diretto dal maestro Fausto Caporali insieme ad un quintetto di ottoni, per inaugurare l’organo Serassi-Tamburini della Cattedrale restaurato.