Lituania: in corso il “summit sulla divina misericordia”. Testimonianze e approfondimenti tra arte, teologia e spiritualità

Il “summit sulla divina misericordia” si è aperto ieri a Vilnius con la messa dal santuario della Divina Misericordia e si concluderà il 5 ottobre, festa di Santa Faustina. L’evento si svolge nell’Istituto della Divina Misericordia, ma viene trasmesso in streaming. Ad alternarsi, momenti di preghiera e contributi, testimonianze, confronti in un programma che lega teologi, artisti, musicisti, storici ed esperti da tutto il mondo, chiamati a “esplorare la devozione, la teologia e la storia della Divina Misericordia”, spiegano gli organizzatori. Tra gli interventi in programma, quello dell’arcivescovo di Vilnius, mons. Gintaras Grusas, del card. Sigitas Tamkevicius, emerito di Kaunas e sopravvissuto ai campi di lavoro sovietico, della storica dell’arte Edyta Hankowska-Czerwinska che racconterà del lavoro di restauro sull’immagine venerata, di Adriana Acutis che parlerà di sindone e misericordia; momenti musicali saranno offerti dal “coro del santuario della divina misericordia” e da vari artisti. Il summit 2022 ha infatti come filo conduttore il tema “l’arte e l’opera della misericordia” con l’obiettivo di compiere una “esplorazione orante di cosa significa ricevere, condividere e cooperare con la Divina Misericordia nel mondo”.