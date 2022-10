Custodia del Creato: Caserta, domani inizia la Settimana diocesana con un incontro su “fraternità e giustizia”

(foto diocesi Caserta)

È in programma domani alle 16.30 nel parco dell’ex Macrico di Caserta, nell’ambito della Settimana diocesana del creato, il dialogo “Creato: fraternità e giustizia”, con l’intervento di Domenico Airoma, procuratore della Repubblica di Avellino e nome noto delle inchieste sulla Terra dei fuochi, e la docente universitaria Giuliana Martirani, esperta di politiche ambientali. Alle 17.30, al termine dell’incontro, la preghiera ecumenica “Ascolta la voce del Creato”, con tutti gli esponenti delle comunità cristiane del territorio. Sono previsti fino a domenica 9 ottobre, nell’ex caserma aperta alla città dal vescovo Pietro Lagnese, momenti di preghiera, visite guidate e la celebrazione della messa di domenica 9 ottobre alle 16.30 per la giornata mondiale dei rifugiati, insieme con tutte le comunità Migrantes della diocesi. Dal 5 all’8 ottobre, il parco dell’ex Macrico verrà riaperto per le visite organizzate degli studenti. L’iniziativa è promossa dagli Uffici pastorali della diocesi di Caserta, in particolare Pastorale sociale e del lavoro, Progetto Policoro, Migrantes, Caritas, Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo inter religioso, Cgs Ubuntu, Casa Rut, Fondazione “Casa Fratelli Tutti”, e le comunità cattoliche filippine, polacche, ucraine, ed africane.