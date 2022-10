Solidarietà: Caritas Firenze, il 3 ottobre la presentazione di “Musica diffusa”

Si svolgerà oggi, alle 12.30 presso il Teatro Verdi di Firenze (ingresso da via Ghibellina, 99) la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Musica diffusa” organizzata nell’ambito di “Autunno fiorentino” promosso dal Comune di Firenze per portare manifestazioni culturali nelle periferie cittadine. Si tratta di sette diverse produzioni per un totale di dieci proposte. Un inedito incontro tra l’Orchestra della Toscana, il Cesvot e la Fondazione Solidarietà Caritas onlus – si legge in una nota – finalizzato ad unire al calendario di concerti e spettacoli, l’attenzione e l’impegno per aiutare i più bisognosi. Molti di questi interventi si svolgeranno proprio in mense o luoghi di accoglienza della Caritas. All’incontro con i giornalisti saranno presenti il presidente della Fondazione ORT Maurizio Frittelli, il presidente del Cesvot Luigi Paccosi e il presidente della Fondazione Solidarietà Caritas onlus Vincenzo Lucchetti.