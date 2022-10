Migranti: da inizio anno sbarcate 72.252 persone sulle nostre coste. Oltre 13.500 mila a settembre, più di 400 nei primi giorni di ottobre

Sono finora 72.252 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 47.726 mentre nel 2020 furono 24.180. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina.

Negli ultimi giorni sono state 927 (465 venerdì, 246 sabato, 173 ieri e 43 oggi) le persone registrate in arrivo sulle nostre coste. Il totale delle persone arrivate via mare in Italia in tutto settembre sono state 13.533; l’anno scorso, in tutto il mese, furono 6.919, mentre nel 2020 furono 4.386. Da inizio ottobre, invece, il totale è per il momento di 462 persone arrivate; l’anno scorso, in tutto il mese, furono 7.097, mentre nel 2020 furono 3.477.

Degli oltre 72.200 migranti sbarcati in Italia nel 2022, 14.622 sono di nazionalità tunisina (20%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Egitto (14.501, 20%), Bangladesh (10.906, 15%), Afghanistan (5.521, 8%), Siria (5.341, 8%), Costa d’Avorio (2.352, 3%), Eritrea (1.904, 3%), Guinea (1.723, 2%), Pakistan (1.691, 2%), Iran (1.612, 2%) a cui si aggiungono 12.079 persone (17%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione.