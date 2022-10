Libano: i medici militari italiani visitano a domicilio bambini, donne ed anziani

(foto Ministero della Difesa)

Negli scorsi giorni alcuni team medici del Contingente militare italiano Unifil in missione in Libano, hanno visitato anziani, donne e bambini, delle municipalità di Jibal Al-Btum e di Zibiquin, sprovviste di un presidio sanitario pubblico ed appartenenti all’area di operazioni a guida italiana. Medici, infermieri ed operatori logisti di sanità dell’Esercito italiano, hanno svolto l’attività di medical care in supporto alla popolazione locale nei Social development Center cittadini, ai quali sono anche state donate mascherine, tute protettive, guanti chirurgici, disinfettanti, presidi per neonati, apparecchiature per aerosol. La donazione è stata coordinata dagli specialisti del Multinational Cimic group di Motta di Livenza (Tv), e si inquadrano nell’ambito di intervento per il supporto essenziale all’ambiente civile nel settore salute, costituendo un ulteriore aiuto per il contrasto alla pandemia da Covid-19 che da tempo l’Italia ed Unifil-United Nation interim force in Lebanon, conducono per arginare il Coronavirus.