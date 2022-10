Diocesi: Nuoro, domani mons. Mura preside la messa per la festa di San Francesco al santuario di Lula

In occasione della festa di San Francesco di Assisi, patrono d’Italia, il vescovo di Nuoro, mons. Antonello Mura, presiederà domani mattina, alle 11, una celebrazione eucaristica nel santuario diocesano di Lula. Oggi si conclude il triduo di preparazione alla festa, promosso grazie alla sinergia tra i priori Salvatore Siotto e Monica Lai, il Comitato nuorese e la parrocchia S. Maria Assunta in Lula, con il coordinamento della diocesi e della sua Pastorale del turismo. Alle 23 è prevista la partenza dei pellegrini dalla chiesa del Rosario in Nuoro; alle 7.30 di domani sarà celebrata nel santuario la messa per i pellegrini.