Papa Francesco, “preghiamo perché la Chiesa sia un luogo di solidarietà, fraternità, accoglienza, sinodalità”

“Preghiamo perché la Chiesa, fedele al Vangelo e coraggiosa nell’annuncio, sia un luogo di solidarietà, di fraternità e di accoglienza, vivendo sempre più la sinodalità”. E’ l’intenzione di preghiera per il mese di ottobre, diffusa attraverso la Rete mondiale di preghiera del Papa. “Che cosa significa fare sinodo?”, si chiede il Papa nel relativo Sinodo: “Significa camminare insieme: si-no-do. In greco vuol dire questo, ‘camminare insieme’ e camminare nella stessa direzione. Ed è questo che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. Che recuperi la consapevolezza di essere un popolo in cammino e di doverlo fare insieme. Una Chiesa con questo stile sinodale è una Chiesa dell’ascolto, che sa che ascoltare è più di sentire. È ascoltarci a vicenda nella nostra diversità e aprire la porta a chi è fuori della Chiesa”.” Non si tratta di raccogliere opinioni, né di creare un parlamento”, precisa Francesco: “Il sinodo non è un sondaggio; si tratta di ascoltare il protagonista, che è lo Spirito Santo, si tratta di pregare. Senza preghiera non ci sarà sinodo. Approfittiamo di questa opportunità per essere una Chiesa della vicinanza, che è lo stile di Dio: la vicinanza. E rendiamo grazie a tutto il popolo di Dio che, con il suo ascolto attento, sta percorrendo un cammino sinodale. Preghiamo affinché la Chiesa, fedele al Vangelo e coraggiosa nel suo annuncio, viva sempre più la sinodalità e sia un luogo di solidarietà, di fraternità e di accoglienza”.