Diocesi: Terni, oggi il pellegrinaggio notturno dei giovani da Narni allo Speco francescano di Sant’Urbano

Chiesa san Francesco di Terni (Foto diocesi Terni)

“Nel cuore della notte per pregare”: è il tema del tradizionale pellegrinaggio a piedi da Narni allo Speco francescano di Sant’Urbano che, in occasione della festa di san Francesco, viene proposto dai giovani del servizio di Pastorale Giovanile della diocesi di Terni e dai Frati francescani. Il pellegrinaggio partirà la sera del 3 ottobre alle 22.30 dalla chiesa di San Francesco di Narni e si concluderà alle ore 4 di martedì 4 ottobre allo Speco di Sant’Urbano con la celebrazione presieduta dal vicario generale mons. Salvatore Ferdinandi nel piccolo romitorio in cui Francesco soggiornò e fece dei miracoli. Il pellegrinaggio notturno si snoda lungo un percorso di 15 chilometri, un cammino silenzioso intervallato da preghiere e canti. Allo Speco, fondato da San Francesco nel 1213, mentre compiva il suo giro apostolico nella bassa Umbria, il 3 ottobre alle 18 si celebrerà la Messa del transito, mentre il 4 ottobre saranno celebrate le messe alle ore 11 e 18. La serata si concluderà alle ore 19.15 nel Chiostro con un evento musicale. Presso il santuario antoniano dei Protomartiri francescani in Terni, lunedì 3 ottobre alle ore 18.30 ci sarà la Messa con lettura del beato transito di San Francesco che sarà presieduta dal vescovo Francesco Soddu. Celebrazioni per il santo di Assisi sono previste anche ad Amelia e nelle chiese francescane della diocesi e nel santuario di San Francesco nel centro di Terni, dove il 4 ottobre alle 18 ci sarà la solenne concelebrazione presieduta dal vescovo Soddu per l’ingresso del nuovo parroco don Carlo Zucchetti e del nuovo direttore dell’oratorio salesiano don Piero Lalla.