60° Concilio Vaticano II: Tv2000, il 5 ottobre una serata speciale con mons. Bettazzi e il card. Zuppi

In occasione del sessantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, Tv2000, mercoledì prossimo, 5 ottobre alle 21.40, dedica in diretta una serata speciale all’evento che ha segnato la storia recente della Chiesa cattolica. Partendo dalla grande celebrazione dell’11 ottobre 1962 nella basilica di San Pietro e dall’improvvisato “discorso della luna” pronunciato da Papa Giovanni XXIII quella stessa sera, l’appuntamento propone un percorso tra passato e presente, tra memoria e profezia, lungo il sentiero che collega il Concilio Vaticano II al processo sinodale in atto. “Il concilio del futuro” – si legge in una nota – sarà dunque l’occasione per rileggere i frutti e le aspettative di quello straordinario incontro ecumenico e per riscoprirne attualità e significato alla luce del cammino sinodale avviato da Papa Francesco. Nel corso della trasmissione l’intervista testimonianza a mons. Luigi Bettazzi, ultimo padre conciliare in vita, e uno storico filmato dell’Istituto Luce dedicato ad una delle prime messe beat celebrata, nel 1969, in una chiesa di Prato, sull’onda del rinnovamento della liturgia avviato dal Concilio Vaticano II. Ospiti della serata: il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei; la teologa Simona Segoloni; il giornalista e vaticanista Gian Franco Svidercoschi; Ernesto Preziosi, presidente del Centro studi storici e sociali (Censes); Roberto Bettazzi, chitarrista della messa beat celebrata a Prato.