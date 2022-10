Solidarietà: Caritas Firenze, dal 6 ottobre gli appuntamenti di “Musica diffusa”. Verranno incentivate donazioni per offrire pasti caldi nelle mense

Prenderanno via il 6 ottobre gli appuntamenti di “Musica diffusa”, iniziativa organizzata dalla Fondazione ORT nell’ambito di “Autunno fiorentino” promosso dal Comune di Firenze per portare manifestazioni culturali nelle periferie cittadine. “Musica diffusa”, spiega una nota, ha il merito di aver cercato non solo un reale decentramento includendo tutte le zone poste fuori dal centro, ma anche quello di aver intercettato dei partner che potessero legare le proposte artistiche ad un tessuto sociale quanto mai bisognoso di momenti di aggregazione e di scambio socio-culturale. L’ORT, infatti, ha immaginato questo progetto come una grande opportunità, da sviluppare con due soggetti che ogni giorno stanno sul territorio a portare il loro aiuto concreto alle persone e agli enti del terzo settore: Fondazione Solidarietà Caritas onlus e Cesvot. Per questo motivo i luoghi scelti per “Musica diffusa” sono in parte deputati alla musica e allo spettacolo, come il Mandela Forum, il Teatro Affratellamento o la Manifattura Tabacchi, ma altri sono stati volutamente ricavati dentro strutture che ospitano le normali attività di Fondazione Solidarietà Caritas. Servirà a far conoscere queste realtà al pubblico dei teatri e al tempo stesso permetterà agli ospiti delle strutture di partecipare a momenti culturali. Inoltre durante tutte le manifestazioni verranno incentivate donazioni finalizzate a sostenere Caritas nell’offerta di pasti caldi nelle loro mense.

“Siamo entusiasti di questa importante collaborazione con l’Orchestra della Toscana e con Fondazione Solidarietà Caritas – ha affermato il presidente di Cesvot, Luigi Paccosi – rappresenta un esempio virtuoso di progettazione condivisa. L’iniziativa ‘Musica diffusa’ ha un doppio grande pregio, quello di portare la bellezza della musica nelle aree periferiche di Firenze e quello di sostenere tramite le donazioni la fondamentale rete delle mense Caritas sul territorio”. “L’incontro tra la solidarietà e la cultura – ha sottolineato il presidente della Fondazione Solidarietà Caritas Onlus, Vincenzo Lucchetti – è il grande valore aggiunto di questa iniziativa. Cura delle persone e bellezza possono e devono stare insieme. Ringraziamo un’istituzione prestigiosa come l’ORT per l’attenzione dimostrata verso gli ospiti delle nostre mense, allietando i pranzi con i loro concerti”.

I concerti iniziano il 6 ottobre 12 con un flash mob fuori dalla mensa Caritas di via Baracca. Sono tutti ad ingresso gratuito su prenotazione. I volontari della Fondazione Solidarietà Caritas raccoglieranno le donazioni. Nella realizzazione del programma sono stati scelti titoli di grande fascino, facili da ascoltare, accattivanti nelle opere e nei nomi dei compositori, concerti per tutti, proprio perché realizzati fuori dagli spazi convenzionali del teatro, in luoghi speciali, vicini alle case delle persone.