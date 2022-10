Diocesi: Crema, Andrea Berselli ordinato diacono. Mons. Gianotti, “è l’amore tuo per noi che ci muove!”

(foto diocesi Crema)

Sabato sera nella cattedrale di Crema, il seminarista Andrea Berselli, originario dell’unità pastorale di San Carlo, Crema Nuova e Santa Maria dei Mosi, ha ricevuto l’ordinazione diaconale attraverso l’invocazione e l’imposizione delle mani da parte del vescovo Daniele Gianotti. “È l’amore tuo per noi che ci muove!”, ha affermato il vescovo durante l’omelia nella quale ha sottolineato l’importanza che nel cuore del nuovo diacono ci sia la certezza che la gioia e la grazia di servire sia data dal Signore, oltre che la consapevolezza che occorre molta fede per vivere seriamente e fedelmente la missione del servizio: “Dio ti dà lo Spirito di forza, di carità e di prudenza per rinnovare sempre il dono di Dio in te”. Andrea Berselli proseguirà gli studi verso l’ordinazione presbiterale, continuando il suo servizio nelle comunità di Monte e Vaiano, nelle quali è inserito da tempo.